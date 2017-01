Denne veka er det mogeleg å få med seg spektaku­lære syn - så sant det ikkje er overskya.

- Dei siste dagane har mange lagt merke til iaugefallande objekt på kveldshimmelen, og denne veka vil me få flotte samstillingar. Spesielt i kveld, måndag, kan me få oppleva ein svært flott samstilling når både nymånen, Mars, Neptun og Venus står uvanleg tett saman på kveldshimmelen. Og tysdag brakar det laus med kraftige stjerneskot frå meteorsvermen Kvadrantidene, står det i meldinga.

- I kveld får me oppleva ei verkeleg flott, vakker og iaugefallande samstilling når planetane Venus, Mars og Neptun plasserer seg rundt ein tynn nymånesigd. Venus er for tida svært lyssterk og vert berre overgått av Månen, medan Mars er ein tydeleg raud og stjerneliknande prikk. Neptun er den yttarste planeten i solsystemet, og til trass for ei avstand på heile 4,55 milliardar kilometer, treng me, som følgje av samstillinga, berre ein liten turkikkert for å få auge på ho, fortel dei.

Også dei påfølgjande dagane vil samstillinga vera svært vakker, medan Månen rører seg mellom planetane.

Tysdag ettermiddag og kveld får me ein av årets kraftigaste, men også mest kortvarige, meteorsvermar. Dei såkalla Kvadrantidene varierer i styrke frå år til år, men enkelte år opplever me hundre stjerneskot i timen.