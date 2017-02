Han har drege opp om lag tre millionar krabbar i sitt liv. No er det slutt for Jan Peder Torkelsen (69).

No har 69 år gamle Jan Peder Torkelsen reist på vinteropphald frå Sæverudsøy til Gran Canaria. Etter å ha fiska om lag 3 millionar krabbar gir han seg som aktiv krabbefiskar etter nærare 60 år. Me vart med han på sjøen ein av dei siste dagane. Klokka er ikkje blitt åtte ennå denne måndagsmorgonen midt i januar. Det er minusgrader og alt er frose på dekk om bord i «Basen senior», Grimsøysjarken Jan Peder Torkelsen har liggjande ved kaien nær huset hans på Sæverudsøy på Bømlo. Han har stått opp tidleg og teke seg tid til god frukost åleine medan kona sov. Slik har han levd i om lag femti år no. Det er krabben som har lokka han og styrt han. - Eg var ikkje store karen då eg hadde mine første teiner, også hummarteiner, og rodde ut med dei her langs med land. Skuleborna på Sæverudsøy vart då frakta til og frå skulen på Erevik med båt av far min. Etter sju år med folkeskule har det vore sjøen med meg i alle år. Dei første åra saman med far min og til dels på fiskebåtar, men det er krabbefiske som har vore mitt liv. Denne morgonen er spesiell for Torkelsen. Då han dreiv krabbefisket for fullt, hadde han 160 teiner i sjøen. No har han 68 krabbeteiner ståande nordover mot Goddo og Brandasund og nokon lenger inne. Vanlegvis dreg han dei opp, tek utor krabbe som måtte vera i dei, agnar igjen og set dei ut igjen. Men i dag skal han for første gong ta opp teiner og ta dei på land for siste gong. - Ja, no blir eg sytti år til sommaren og det er på tide å gje seg. Dei siste åra har eg berre vore ute to dagar i veka og teke opp krabbe. Men tidlegare var det ut kvar dag bortsett frå laurdagen. Det var travelt, men du for eit godt liv det har vore og! Her blir 100 kg krabbe heist i land i Koløyholmen. Knut Ingar Havn køyrer trucken.

Foto: Geir Rommetveit

Små investeringar 69-åringen startar opp dei vel hundre hestane som ligg til kai. For å tina agnet spyler han vatn på kassane på dekk, legg nista og termosen inn i styrehuset og set kursen nordover. Dei kvite plastkassane på dekk er fulle av fisk han har fått billeg frå fiskeindustrien i Austevoll. Det er både makrell og anna som var for liten eller skada, men som krabben har svært lyst på. Jan Peder har også gjennom åra fått mykje agn frå andre fiskarar han kjenner i nærområdet. - Berre til dei teinene eg har ute no går det med 100 kilo fisk. Skulle eg måtta fiska agnet sjølv, hadde eg ikkje hatt ei fristund i det heile. Det hadde ikkje gått, seier krabbefiskaren medan han gir full gass og "Basen senior" gjer 8 knop. Det knasar under båten, for det har lagt seg is på sjøen, men ikkje tjukkare enn at sjarken tek seg lett fram. - Det er ein god båt. Denne Perkins-motoren har no gått 12.000 timar, medan den første motoren tente meg i 40.000 timar. Krabbefiske er gunstig på den måten at det krevst ikkje så svært store investeringar, fortel han. Han har sjølv laga alle dei 160 teinene han har hatt i bruk. - Ja, skulle eg kjøpt dei hadde det blitt dyrt. Dessutan er kjøpeteinene på langt nær så praktiske og solide som desse. No har eg fått dei slik eg vil ha dei, men det hadde blitt dyre teiner skulle eg hatt betalt for dei timane eg har brukt på dei. Det fyllest opp i korgene.

Foto: Geir Rommetveit

Rutine og kvalitet For ein journalist som sjølv har hatt berre to-tre teiner ute, er det imponerande å sjå korleis yrkesfiskaren meistrar det å ta opp lenkjer med 8 eller 12 teiner. Kraftblokka heiser opp ei og ei. Jan Peder opnar teina, fjernar først agnrestane og kastar dei på sjøen, noko måkane straks set stor pris på. Så tek han ut krabbe etter krabbe og sorterer dei kjapt. Nokon klemmer han på og kastar uti igjen. - Vasskrabbe kan eg jo ikkje levera, den er det garantert ikkje mat i. Dei største kastar eg i den korga til høgre, for Havn i Koløyholmen, som eg leverer til, skil ut store klør og sel dei for seg. - Du gjer ikkje skilnad på ho- og hannkrabbe? - Nei, det gjer eg ikkje. Nokre meiner jo at hokrabben er best, men eg har aldri synest at den er betre enn hannkrabben. Men eg meiner nok at den krabben eg tek utaskjers, med noko lysare innmat, har finare smak enn den noko mørkare eg tek lenger inne. Den har oftast noko skarpare smak. Når teina er tømt for krabbar, gjerne meir enn ti i kvar teine, stikk han stålstreng gjennom fire fiskar han hentar i agnkassen og agnar teina på nytt før han set ho på dekk. Så er det på an med neste teine til alle 12 teinene på lenkja står på dekk, klare for å bli sette ut igjen. Slik har krabbekongen halde på dag ut og dag inn i om lag femti år og aldri blitt skikkeleg lei. - Eg har aldri angra ein dag på at eg valde sjøen og krabbefiske. Sjå kor fint det er her no, sola kjem opp og det er jo berre herleg å vera på sjøen. Sjølvsagt er det einsamt, men så slepp eg også å diskutera med andre, berre med meg sjølv, smiler 69-åringen. - Det er jo klart at hadde eg vakse opp i dag, hadde eg nok teke meir utdanning. Men eg har klart meg godt med dei sju åra på folkeskulen. Det hadde jo vore fint å kunna noko meir engelsk, men der har eg kona som tolk. Krabbekongen kjem på Norge Rundt i kveld. Her er Magne Langåker klar til å filma når ny teine blir teken ombord.

Foto: Geir Rommetveit

Torsk til middag Alle teinene har eitt rundt hol der dei små krabbane kan krypa ut. Men på ei teine han dreg opp er det ein torskemunn som stikk ut av rømmingsvegen. Og oppi teina er det ein torsk på fleire kilo. Torsken ville altså inn og eta agnet frå fiskeindustrien. Men det var krabbane som tok gevinsten i og med at dei åt både agnet og delar av torsken. - Men eg har ofte fått fin middagstorsk som ikkje er øydelagd av krabben, så eg treng ikkje fiska med garn eller snøre. Denne dagen er altså spesiell i og med at han ikkje skal setja uti igjen alle teinene. Det blir no heilt slutt på det som tidlegare var fullt arbeid. - Ja, det må jo ein dag ta slutt. Dei siste åra har det vore som ei fin attåtnæring til pensjonen. Men det er klart at det er vemodig, eg kjenner på det, seier 69-åringen når han set siste teina på dekk og veit at han aldri skal setja ho uti igjen og aldri meir ha spenninga som følgjer med. Jan Peder Torkelsen har brukt haustar og vintrar på å laga teinene sjølv. Det er både billegare og ikkje minst betre enn å kjøpa på butikken.

Foto: Geir Rommetveit

Klimaendring I løpet av alle desse åra Jan Peder har fanga krabbe, har han merka store endringar. - Ja, det som er heilt tydeleg for alle er at det har blitt svært mykje skog på land. Men ikkje minst er det tydeleg at det er blitt varmare i sjøen. Tidlegare var krabben gjerne best om hausten. Men no er han oftast best om våren. Me ser det på makrellen og. Nå er jo makrellfisket heilårsfiske, medan han tidlegare var her tidleg på hausten berre. Om hausten og vinteren ser eg og no svære svimaneter, noko som var utenkjeleg før. - Så du meiner klimaendringar er årsaka? - Ja, men eg trur ikkje dei er menneskeskapte. Eg har ikkje sansen for Carl I. Hagen og FrP, men akkurat der synest eg mange er hysteriske. Utan kraftblokka hadde eg ikkje kunna drive med så mange teiner, meiner 69-åringen.

Foto: Geir Rommetveit

Levering Når siste teina er trekt i Nyleia går krabbekongen ein av sine aller siste turar mot krabbemottaket i Koløyholmen. Der står Knut Ingar Havn klar med truck og vekt for å ta imot dagens fangst. 297 kilo viser vekta og både fiskar og mottakar er fornøgde. - Han har vore svært god å ha for oss, seier Havn om bømlingen som har vore fast leverandør i svært mange år. - Og eg har alltid kunna stola på at det er kvalitet han leverer og at vasskrabbane er kasta på sjøen. No skal ein krabbefiskar frå Fitjar levera meir krabbe til Havn, slik at mottaket ikkje må gje seg sjølv om Jan Peder Torkelsen no legg teinene på land. - Mottaket er svært viktig for dei som vil leva av krabbefiske. Utan det, vil det ikkje vera mogeleg å satsa på krabbe. Og i sjøen er det enormt mykje krabbe. Berre i dag har me jo fått nærare 300 kilo, altså om lag 600 krabbar. I rekneskapen mitt finn eg at eg sidan 1991 har levert nærare 700 tonn krabbe. I tillegg har eg nok på den tida kasta ut om lag kvar femte som var vasskrabbe. Då blir det nok vel to millionar krabbar dei siste 26 åra. Og med det eg tok opp før den tid, blir det nok totalt om lag tre millionar krabbar, ja, seier krabbekongen etter å ha rekna på det på vår oppmoding. Men nå vil ikkje Jan Peder lenger. Han set kursen heimover mot Sæverudsøy med tomme teiner på dekk. - Eg brukar nøyaktig ein time og tre minutt på heimturen. Og der ventar hus og hage. Dessutan har eg blitt med i mannskoret Havdur, så eg skal nok få tida til å gå, smiler ein av dei siste aktive krabbefiskarane i Sunnhordland. I kveld, fredag, kan du sjå reportasje om krabbefiskaren på «Norge Rundt» på NRK1. Det har vore eit einsamt yrke, men Jan Peder har trivest godt i eige selskap.

Foto: Geir Rommetveit