Røde Kors hjelpe-korps forlangar tiltak etter rekordmange redningsaksjonar i fjor.

Ein særs stor del av redningsaksjonane Røde Kors Hjelpekorps hadde i fjor, var i Hordaland. Av dei 1.641 aksjonane på landsbasis var 190 av dei i fylket vårt. Og det er ein sterk auke i behovet for søk og redning frå Røde Kors, i Hordaland var talet på aksjonar nesten dobla frå året før, heiter det i ei pressemelding frå Røde Kors hjelpekorps i Hordaland.

I rapporten «Et felles ansvar for å redde liv» ber Røde Kors om eit betre samarbeid mellom etatar og aktørar som følgje av den auka turiststraumen i fjella i Norge. Særskilt tydeleg vert dette i området rundt Trolltunga.

- Vesle Odda har opplevd eit veldig press frå turistar som ønskjer å besøkje Trolltunga, og det er jo veldig hyggjeleg. Men når turistar er dårleg kledd og har lite informasjon om kva turane krev, byr det på ekstreme utfordringar for våre frivillige, som ikkje er rigga for å handtere så mange aksjonar. Me må ha eit større fokus på førebygging, seier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland.

I 2013 hadde Trolltunga 20.000 besøkjande. Ved utgangen av september 2016 var talet oppe i 100.000, og ein reknar med 300.000 til 400.000 innan 2023.

- I 2015 sette me ny rekord i Hordaland med 125 registrerte aksjonar, og auken til 2016 var 52 prosent over dette igjen med 190 aksjonar. Nokre av desse var kanskje dei mest krevjande hendingane me har opplevd i Hordaland sidan Sleipner-ulukka i 1999. Me vil spesielt nemna éin leiteaksjon ved Vøringsfossen, som både fysisk og psykisk var krevjande for mannskapa som deltok. Me hadde i tillegg to særs ressurskrevjande aksjonar i Ulvik og Evanger, Turøy-ulukka, og 40 oppdrag i samband med turiststraumen til Trolltunga. Dette er noko av det som har skapt eit enormt press på mannskapa i Hordaland Røde Kors Hjelpekorps, heiter det i pressemeldinga.

Berre 20 av desse aksjonane skjedde i Sunnhordland.