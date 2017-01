28. desember feira Kristiana og Hans Nesse bryllaupsdag for syttiande gong. Det kvalifiserer til jernbryllaup.

Kranglar aldri

Paret fortel at det aldri har vore snakk om å gå ifrå kvarandre, og at dei er glad for at dei har kvarandre.

- Me kranglar aldri ordentleg, seier Hans.

Kristiana ler og er ikkje heilt samd i det, men ho er samd om at dei stort sett er einige om ting.

- Me har vore flinke å føya oss etter kvarandre, og blir alltid samde om det er noko, seier Kristiana.

- Om det vart for gale, firte anten den eine eller den andre. Så snudde me oss i «tudn» og alt vart gløymt, seier Hans og ler.

- Er de ikkje stolte som har vore så lenge i lag?

- Eg tenkjer ikkje over det ein gong, avsluttar Hans, med eit smil.