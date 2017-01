Saman med om lag 300 andre melde Lovise Kjøpstad Rimmereide på audition. Berre 25 fekk plass i stykket.

- Eg blei så glad når eg fekk vita at eg fekk ei av rollene! fortel Lovise Kjøpstad Rimmereide (12) frå Stord.

Hemmeleg

På vårparten i 2016 reiste ho til Haugesund for å gå på audition, i håp om å få ei av rollene i «Peter Pan».

- Det var danselæraren min på Spinae Company, Magdalena From Delis, som tipsa meg, fortel 12-åringen.

Etter kvart fekk ho vita at ho var kommen vidare, og på St. Hans-aftan kom beskjeden om at ho hadde nådd gjennom nålauga.

- Eg fekk beskjed om at det måtte vera hemmeleg for andre enn dei aller nærmaste, og eg synst det var skikkeleg vanskeleg å halda det hemmeleg for vennene mine. Eg var både glad og letta då eg kunne fortelja om rolla i september, seier Lovise.