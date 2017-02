Kværner rapporterer om solid resultat

Konsernsjef Jan Arve Haugan ser lyst på situasjonen.

- Føreseieleg gjennomføring kombinert med kostnadsreduksjonar og produktivitetsbetringar held fram å vera dei viktigaste bidragsytarane til god drift, seier Jan Arve Haugan, konsernsjef i Kværner, i ei pressemelding der verksemda presenterer resultatet for fjerde kvartal 2016.

Med ein justert EBITDA på 219 millionar kroner, meiner han dei hadde ei solid drift. Det tilsvarande resultatet for heile 2016 var på 680 millionar kroner. Ifølgje Kværner har betre drift og ein betra samansetjing av prosjektporteføljen resultert i ein høgare margin enn året før.

Dei samla driftsinntektene i fjerde kvartal, inkludert Kværner sin del av det dei kallar felleskontrollert verksemd, var på 2,378 milliardar kroner, mot 3,334 milliardar kroner same periode i 2015.

- I løpet av ei og same veke i desember, gjennomførte me tre store og godt planlagde prosjektaktivitetar plettfritt. Felles for desse tre, var ekstremt høg presisjon og sikker gjennomføring. Føreseieleg levering av desse viktige delane av komplekse prosjekt er den absolutt beste marknadsføringa for nye kontraktar, seier Haugan.

Dei tre prosjekta var Hebron GBS, Njord A og stålunderstellet til stigerøyrsplattforma til Johan Sverdrup.

Ordreinngangen i fjerde kvartal var på 768 millionar kroner, og ved nyttår utgjorde ordrereserven 6,459 milliardar kroner. Det er ein betydeleg nedgang frå 8,397 milliardar kroner ved utgangen av tredje kvartal.

- Frå 2014 til 2016 reduserte me kostnadsbasen for nye prosjekt med rundt 15 til 20 prosent. Frå 2016 og inn i 2017 vidarefører me betringane. For nye tilbod på plattformdekk er vår ambisjon at me i 2017 har ein kostnadsbase som er 20 til 25 prosent lågare enn den me hadde for tre år sidan. Me ser nokre viktige mogelegheiter i marknaden i tida framover. Den reduserte kostnadsbasen i kombinasjon med ein føreseieleg leveransemodell vil forsterka vår konkurranseposisjon og bør sjåast som eit godt bidrag til å styrkja ordrereserven vår, seier Haugan.

Etter kvartalet har Kværner fått tildelt ei kontrakt på 450 millionar kroner for offshore oppkopling av stigerøyrsplattforma til Johan Sverdrup. Dei har også fått ein demoleringskontrakt på 200 millionar kroner.

Styret har foreslått å ikkje dela ut utbyte for andre halvår av 2016. I pressemeldinga skriv Kværner at ein sterk balanse og kontantbehaldning er viktig gjennom ein krevjande marknadssyklus, og at dette skal underbyggja ambisjonen om å gå ut av perioden som eit sterkare selskap.