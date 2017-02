Ny kontrakt til 200 millionar kroner gjev arbeid til 2019.

I samband med framlegginga av det siste kvartalsresultatet for 2016, fortalde Kværner onsdag at dei har fått ein ny kontrakt til ein verdi av 200 millionar kroner.

- Det er ein større demoleringsjobb som me skal gjera for Saipem, der me skal demontera og resirkulera ei utrangert plattform, fortel informasjonssjef Odd Naustdal til Sunnhordland.

Jobben skal gjerast på Eldøyane. Plattforma er på 28.000 tonn, og skal fraktast til Stord i fleire etappar.

- Me reknar med at dei første modulane vil komma i løpet av året. Eg veit ikkje nøyaktig tid, men trur det blir nærmare sommaren, og kanskje etter sommaren før det første kjem, seier Naustdal.

Etter planen skal prosjektet vera ferdig i løpet av 2019.

- I denne perioden vil det vera om lag 30 personar i arbeid, jamt og trutt, seier Naustdal.

- Korleis vil dette visa igjen i landskapet?

- Du vil sjå det på demoleringsanlegget vårt på Eldøyane. Eg er litt usikker på kor omfangsrikt det blir etter kvart som prosjekt skrid fram, men me har demolert store strukturar på anlegget vårt før, så me veit nokolunde kva det går i, seier Naustdal.