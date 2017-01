Allereie i løpet av dagen kjem det regnbyer i Sunnhordland.

Vestlendingar vakna opp til snøbyer på årets første arbeidsdag. Sjølv om snøen fekk lagt seg på vegane i morgontimane, har det gått fint for seg i trafikken.

- Det er relativt roleg her hos oss. Me har ikkje hatt nokre store hendingar, seier Nils Blikra på Stord lensmannskontor til Sunnhordland.

Ifølgje Martin Granerød ved Vêrvarslinga på Vestlandet vil snøen snart vera vekke.

- Det går over til regn i løpet av dagen. Tysdag vil me få byer og kanskje sludd i ytre strok, medan onsdag morgon blir enkelte byer før me får to finare dagar. Det blir lågare temperatur på torsdag og klarare vêr, seier meteorologen til Sunnhordland.