Kulturdepartementet gjev ein halv million til å laga ein nynorsk nettstad for born mellom 7 og 12 år.

Den nye barne-nettstaden skal ha nyhende, faktaartiklar, kultursaker, boktips, spel, skrivekonkurransar, debatt, video, musikk og aktivitetar for barn over heile landet.

- Det er i dag svært lite nynorsk på nett for born. Difor er det veldig gledeleg at Kulturdepartementet vil støtta arbeidet vårt med å få meir godt innhald på nynorsk på nett, seier prosjektleiar og redaktør for Framtida.no, Svein Olav B. Langåker.

Pengane går til Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK). Nettstasinga skal drivast av LNK, Framtida.no og Magasinett.

- Målet vårt er å laga ei tilbod som er så spennande og godt at borna vil ha lyst til å bruka det i fritida og så lærerikt og bra og nyttig at lærarane og foreldra vil ønska at ungane bruker det på skulen og heime, seier Langåker.

LNK inviterer både lokalaviser og nynorskrørsla til å vera med på å samarbeida om det digitale nynorskløftet for barn. ABC Startsiden, Det Norske Samlaget og Pirion er allereie med på samarbeidet.

- Eit viktig grunn for at me har lukkast med Framtida.no, er at me har hatt mange gode samarbeidspartnarar, seier prosjektleiaren og redaktøren for Framtida.no.

Framtida.no har allereie sett ny årsrekord i 2016, med over 400.000 brukarar i løpet av dei første elleve månadane. Berre i november var over 59.000 brukarar innom nyhende- og debattavisa for ungdom.