Fem kjappe: Kva tar du med deg til ei aude øy?

Ikkje lovboka, men kanskje ei anna god bok.

Favorittmat?

- Alt som kona lager. Ho er så flink på kjøkenet at alt ho lager er godt.

Perle i Sunnhordland?

Bømlo og Bremnes!

Kva gjer du om ti år?

Det veit eg ikkje. Kanskje eg fiskar ved Sæverudsøy.

Uvane du vil bli kvitt?

Ha, ha. du må spørja andre om kva av dei mange uvanane dei vil trekka fram.



- Dei eg forsvarar i straffesakene er stort sett sympatiske og kjekke folk. Dei har berre komme skeivt ut. Kanskje med tyngre bagasje enn dei fleste. Diverre er mange av sakene knytt opp til rusmisbruk, seier Steinsbø. Kontoret på Heiane er luftig, stort og nytt. På veggen heng bilete av familie og barnebarn. Ei blyantteikning han har teikna sjølv medan han hadde ekstrajobb på Valen sjukehus i ungdomsåra. I lampen heng ein båt i keramikk. Det er ei gåve frå Leif Jakob Sydnes, som på tilfeldig vis var han som gjorde at Steinsbø blei ein mann med lovbok og kappe, og ikkje fiskeline eller hammar. KJELL STEINSBØ vaks opp på Steinsbø på Bømlo og fekk smaken på yrkeslivet i fireårsalderen. Han og tvillingbroren Arne drog ut på arbeid med ein forsterka appelsinkasse. Jobben var å laga hesjer for bøndene. - Det skulle vera sju trådar i høgda. Me var så korte at me måtte stå på appelsinkassen for å nå opp. På den siste tråden måtte me ha appelsinkassen på høgkant, seier Steinsbø.

Foto: MARIUS KNUTSEN I familien var dei snikrar og sjøfolk. Både far til Kjell og broren hans hadde kvar sin møbelfabrikk. - Då eg var 14 år gammal sa far min at eg hadde blitt så stor at han ikkje kunne fø på meg lenger. Eg skulle byrja i snikkarlære hos onkelen min, som laga kontormøblar i fabrikken sin. Det var forferdeleg kjedeleg. Eg syntest alle dei som jobba der var eldgamle. Den yngste var vel 25 år. Eg hugsar at eg heile tida såg bort på ei vekkjarklokke og at visarane ikkje rørte på seg, fortel Steinsbø. TIL ALT HELL for snikkarlærlingen var det på denne tida ein ung kar på Bømlo som kjøpte seg ein båt. Den skulle brukast til sandfart mellom Øklandsvågen og Modalen. 14-åringen fekk mønstra på, og sjølivet fall meir i smak enn snikringa. Før han var 16 år hadde han skaffa seg løyve frå foreldra for å mønstra på ein større båt, og dra til sjøs. Men sjømannslivet tok brått slutt då det viste seg at skipperen hadde ein son han ville ha inn på realskulen.

Foto: MARIUS KNUTSEN - Sonen hans kom ikkje inn på skulen. Skipperen klaga til kommunen og meinte det burde vera fleire klassar. Han fekk beskjed om at viss det var fleire som ønskte plass så kunne det vera ein mogelegheit dersom ein fekk tak i nok elevar. Då sa skipperen at han hadde ein kandidat på båten, fortel Steinsbø, som blei sett på skulebenken med ei ekstra månadsløn. Ferda vidare heldt fram i same vilkårlege spor. Då Kjell Steinsbø kom inn på gymnas, var det ikkje han sjølve som hadde søkt. Det var rektoren. - Etter militæret jobba eg på Stord, dels som drosjesjåfør, og dels som skogplantar. Medan eg stod ute i skogen med ormen kravlande og i dårleg vêr, og ved egnestampen på fiskebåt ved Rockall, så drøymde eg om ein jobb der eg kunne sitja inne. Tenk for eit privilegium, seier Steinsbø. TILFELLE slo til på ny og han blei kjent med Leif Jakob Sydnes. Sistnemnde var advokatson og skulle inn på jusstudiet. Der blei Kjell Steinsbø med på lasset.

Foto: MARIUS KNUTSEN - Jussen kan jo brukast til alt mogeleg, seier Steinsbø, som først etter studie hamna på likningskontoret, før han fekk jobb som dommarfullmektig i Vågå, nord i Gudbrandsdalen. - Eg søkte meg dit fordi kona mi kjem frå Gol. Ho hadde gamle foreldre som dreiv eit pensjonat. Men pensjonatet brann opp og for å få erstatninga så måtte dei byggja det opp igjen. Me tok den jobben, seier Steinsbø, som vekependla mellom dommarjobben i Vågå og pensjonatbygging og etter kvart pensjonatdrift med romvask på Gol. - Kona og eg hadde pensjonatet i 30 år. Det vart mange turar til Gol og me selde det til slutt, seier Steinsbø. - EG KUNNE ha vore fast forsvarar til eg var 70 år, seier Steinsbø, som er utnemnd i jobben av kong Olav V. - Eg finn ikkje det der papiret. Trur eg har kasta det. Me får håpa det kjem til rettes, seier Steinsbø.

Foto: MARIUS KNUTSEN Han kallar jobben som fast forsvarar for Sunnhordland tingrett som «sukker på grauten». Ein engasjerande og viktig jobb. I snitt har han hatt mellom 50-75 straffesaker i året. I studietida blei han vitskapeleg assistent hos professor Mons Nygard, som ønskte seg ein assistent som kunne skriva nynorsk. - Eg jobba halve dagen og las halve dagen. Hadde det ikkje vore for den ordninga hadde eg sikkert droppa ut, seier Steinsbø. I tida som «vittas» fordjupa han seg i den delen av jussen som handlar om fast eigedom. Lokalt har han vore involvert i ei lang rekkje betente eigedomssaker. - Eg hugsar ein gong me skulle avslutta ei stor sak med offentleg skifte. Det var mykje folk og mange advokatar til stades. Då reiste ein av dei tapande partane seg og sa at han hadde no blitt alvorleg sjuk, og han ville ikkje sjå nokon av oss i gravferda hans. Då klarte eg ikkje å halda meg alvorleg, seier advokaten. I 1983 FLYTTA familien til Stord. Kjell Steinsbø blei først med i kontorfellesskap med Leif Jakob Sydnes og faren Kolbein Sydnes. - Så etablerte eg meg for meg sjølve med Helge Brunborg som fullmektig, seier Steinsbø, som seinare rekrutterte Nils Dale Elde, som då var lokal banksjef i DNB.

Foto: MARIUS KNUTSEN - Me kjøpte huset Borgen. Yrkesskulen tok utfordringa med å pussa det opp, seier Kjell Steinsbø. Seinare blei selskapet omorganisert til aksjeselskap. Avdelingskontor er etablert i Haugesund, Husnes og Voss. Totalt er det no 16 advokatar i selskapet, som i fjor forlét Leirvik til fordel for nybygg på Heiane. - EG PRØVER å leggja sakene bak meg. Sånn er det med folk som er dømd også. Då er ein ferdig med saka. Dei må få gå vidare og få ein ny sjanse, seier Steinsbø. - Er det saker som har gått spesielt inn på deg? - Alt som har med born å gjera. Eg har sagt nei til saker der barn blir slått eller misbrukt. Det går inn på meg, og gjer at eg har problem med å gjera ein god jobb som forsvarar. Me har andre på kontoret som tek desse sakene, seier 68-åringen.

Foto: MARIUS KNUTSEN - Du har jo vore forsvarer i slike saker før. Kva tid endra det seg? - Veit ikkje. Kanskje då eg blei bestefar, seier Kjell Steinsbø, som er bestefar til to jenter på tre og sju år, som bur i Bergen. 68-åringen har også vore forsvarar i saker med høg medieprofil. Den mest kjente er truleg saka med 13-åringen som drap sin tre år gamle stebror. - I den saka handla det for meg berre om å vera eit medmenneske som var der for han. Eg gav saka raskt til ein annan advokat, seier Steinsbø. - Korleis er det å vera forsvarsadvokat i eit lite tett samfunn der du møter folk igjen heile tida?