Den årvisse romjulscupen gjekk av stabelen i hallkomplekset på Vikahaugane 2. juledag.

Etter ein jamn og dramatisk finale i dameklassen var det til slutt Liggeunderlaget som stod igjen som vinnarar då tida var ute. I løpet av dagen var det ingen som klarte å slå jentene som til dagleg representerer Stord Fotball. - Deilig med ein skikkeleg lagsiger som avslutning på 2016 og som innleiing på 2017, kommenterer toppscorar Sofie Tilrem.

- Me vann alle kampane utanom éin, det var uavgjort 2-2 mot Heroes and zeroes som me òg møtte i finalen, seier Tilrem, som deler ut ekstra skryt til 2001-modellen Emma Jønsson som vakta målet og mellom anna redda straffe i finalen. Glade jenter. Oppe frå venstre: Gunhild Bergtun, Nina Vestbøstad, Emilie Forså og Linnea Hovland. Nede frå venstre: Pernille Onarheim Larsen, Margrethe Torsnes, Sofie Tilrem og Emma Jønsson. Foto: Eirik Strømme Spjeld

Totalt var det 45 lag som deltok i den tradisjonsrike romjulscupen. Dette fordelt på 18 herrelag i aktivklassen, 17 damelag og ti lag i bedriftsklassen. I den aktive klassen var det La Masia som gjekk til topps. Finalen enda 2-2 mot Leif Erik Starteam, der kommande Vard-spelar Joans Tungeland og kompisane til slutt vann etter straffesparkkonkurranse. Tungeland fortel om ein fin veg mot finalen. - Me tapte ingen kampar, men det vart 2-2 i to kampar. Éin kamp i gruppespelet også i finalen då, men me fekk drege det i land, fortel ein glad Tungeland. I bedriftsklassen gjekk Team Rafdal til topps etter siger 1-0 mot Leif Erik Starteam i finalen. Atle Heggøy bidrog med kunnig og solid dømming gjennom heile dagen. Foto: Joar Hystad.

St. Etienne- og landslagsspelar Alexander Søderlund tok turen til Vikahaugane for å delta for Leif Erik Starteam. Den sympatiske karen frå Tysvær var glad for å kunna stilla opp. - Det er berre kjekt å stilla opp for Leif Erik og elles er det mange kjekke folk her på Stord. Veldig kjekt å få ta del i dette arrangementet. fortel det som etter alle solemerke er den mest renommerte spelaran som har vore med på romjulscupen nokon gong. På nyåret møter St. Etienne Manchester United i Europaligaen.

- Det vert eit høgdepunkt i karrieren, konstaterer Søderlund. Vinnarane i aktivklassen. La Masia: Oppe frå venstre: Kristian Magnussen, Andreas Agasøster, Christian André Larsen, Ole Morten Lie og Jan Arne Vassnes. Nede frå vesntre: Vegard Meling Nesse, Sindre Innvær og Jonas Tislevoll. Foto: Kari Pedersen, Stord Fotball.