16-åringen Stian Rykkje var ein av 27 startande i det tradisjonsrike romjulsløpet i orientering.

Trass i fryktelege vêrmeldingar var det i realiteten aldri aktuelt å avlysa løpet. Tevlinga som var delt inn i tre startande puljer, som sprang høvesvis 9,8, 5,2 og 2,5 kilometer. Først i mål kom som venta Bjarthe Westergren som sprang den lengste løypa, Betsafe-gründeren kom i mål på tida 1.15.06. Ein av dei som deltok i den mellomlange løypa var ungguten Stian Rykkje, han kom i mål på tida 1.26.14. Førsteårseleven ved studiespesialiserande på Stord vidaregåande fortel om ei orienteringsinteresse som har gått i arv i familien.

- Begge foreldra mine driv med orientering så det var slik eg og byrja. Dårleg vêr her i dag, men kjekt er det likevel, seier den blide guten som var godt nøgd med andreplass etter sin eigen far, Sveinung Rykkje, på den 5,2 km lange løypa.

Han fortel elles om ein aktiv treningskvardag.

- Eg trenar tre til fire gonger i veka, og brukar å vera med på løpa som vert arrangerte kvar tysdag. Det er god trening, fastslår han.

Johnny Huse i arrangementskomiteen var brukbart nøgd med deltakinga, særskilt med tanke på vêr og forhold.

- Det var rett nok nokre påmeldte som ikkje kom, dette var folk frå Bergen og området rundt som naturleg nok var redde for å ikkje komma seg heim om ferja ikkje skulle gå grunna vêret, fortel Huse.

- Det skal mykje til at ein avlyser eit orienteringsløp. Då må det vera fare for rotvelt og liknande i skogen, slik at det er farleg for løparane, sluttar ein godt nøgd Johnny Huse.