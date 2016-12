Joar Hystad har gjeve barber­maskinen ein pause i året som har gått. På veg inn i det nye året ryk både hår og skjegg, og det kjem attpåtil vanskeleg­stilte til gode.

Ideen

Like før nyttår i fjor dukka det opp ein tanke om at det hadde vore artig å la både hår og skjegg for gro uhemma i det kommande året.

- Då tanken først hadde slått rot, var han vanskeleg å bli kvitt, fortel Hystad.

Ifølgje mytane er det mange som bryt nyttårsforsetta sine før 15. januar har passert. Joar har derimot fullført løpet heilt ut.

- Fram til vårparten var det null problem å få litt ekstra hår, då såg eg relativt normal ut. Etter kvart som både hår- og skjeggvekst har eskalert, har eg sett spinn, hakkande gal ut. Ingvild, som er sambuaren min, har ikkje likt det særleg godt. Det har heller ikkje mamma og mormor, fortel 29-åringen.

Fram til no har han sagt til dei fleste at det var eit veddemål.

- Eg synst det var litt flaut å seia at det var min eigen idé.