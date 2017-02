I løpet av mars vil det nye lysanlegget i Landåsen vera montert.

- Det bør vera på plass før me skriv april, seier Sylve Rusten i Stord kommune. Det er signert avtale med Haugaland Kraft som skal stå for jobben.

- Anlegget som no skal skiftast ut er gått ut på dato. Det medfører at alle armatur må skiftast ut. Det er snakk om ei leveringstid på seks veker. Sjølve monteringa kan vera gjort i løpet av ei veke. Då er me komne så langt ut på året at det knapt er trong for det før til neste haust. Men då skal det også vera på plass, lovar Rusten.

I alt 59 nye lysarmatur skal monterast på strekninga frå undergangen ved inngangen til Landåsen og fram til Hadlabrekko.

- Sjølve armatura har lik utsjånad som dei som står langs Ådlandsvatnet. Men ettersom avstanden mellom stolpane og høgda på stolpane er større ved Ådlandsvatnet er også lysstyrken sterkare i Landåsen, opplyser Rusten.

Jobben er kostnadsrekna til rundt kr 400.000. Summen har kommunen henta frå tilskotsmidlane frå staten.