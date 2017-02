Musikalen «Cabaret» tvingar dei unge skodespelarane på musikklinja langt ut av komfortsona.

- Go crazy no i 10 sekund. Så freeze!

- Så her skal ni gjøra. Inte så her. Ni kan inte svinga dit ni redan har svungat, seier Magdalena.

- Kom igjen, me har mykje me skal gjera, seier Ingjerd Kannelønning Kolstad.

- Me syng ein del songar, og på den måten sparer me stemma, sfortel Skaar.

- Veldig vulgær

Karakteren deira er ei 19 år gammal jente som flyttar til Berlin, der ho jobbar som songar og dansar på ein klubb. I løpet av øvingstida har dei fått kjenna at det ikkje er berre lett å gjera karakteren til sin eigen.

- Ho er veldig vulgær, ler Synnøve.

- Du må langt utanfor komfortsona?

- Ja. Men det byrjar å gå seg til no.

Leonard Berger Waage (18) spelar ei av dei andre hovudrollene, som Cliff Bradshaw. Han har også fått utfordra seg sjølv, då alle måtte syngja to av Sally sine låtar under auditionen.

- Me gutane måtte syngja dei same songane, og måtte liksom dansa vulgært me òg, for å visa at me kunne vera teatralske, fortel Waage.