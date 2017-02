To utanlandske menn i 20-åra må svara for ran, bortføring og grov vald mot ein mann frå Sveio.

Slo med støvsugar

Ifølgje tiltalevedtaket, som er teke ut av statsadvokaten i Rogaland, meinte 23-åringen at sveibuen skulda han 6.500 kroner. Då sveibuen nekta for dette heva 23-åringen ein støvsugarslange over hovudet og slo mannen med slangen til han til slutt sa at han kunne skaffa 4.000 kroner til dagen etter.

Dagen etter dukka 23-åringen og ein av 22-åringane opp igjen. Dei braut seg inn i bustaden ved å knusa eit vindauge. 23-åringen skal då ha teke offeret sitt bankkort, og førte mannen med seg ut i bilen. Deretter besøkte dei to minibankar, men sidan det ikkje var pengar på kontoen, lukkast det ikkje offeret å få ut kontantar.