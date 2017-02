Prosjektet har ein samla verdi på om lag fire millionar kroner.

Som Sunnhordland har skrive tidlegare, var det to verksemder som kom med tilbod, då det planlagde arbeidet med Stord kyrkje blei lyst ut på anbod. No er det klart at oppdraget går til Kompletthus Malerboden Handverkerservice.

- Oppdraget er lyst ut med prosedyrar for offentlege innkjøp, og inklusive prosjektering og byggjeleiing vil kostnadene med heile det utlyste arbeidet komma på om lag fire millionar kroner, opplyser eigedomsforvaltar Frode Hatlevik i Stord kommunale eigedom.

Fordi heile finansieringa enno ikkje er på plass, er prosjektet delt opp i fleire delmål, som blir tilpassa økonomien. I samråd med Hatlevik skal kyrkjeverje Liv Kari Bru velja ut delmåla som hastar mest, og det er alt bestemt at ein skal starta med sideinngangen.

- Elles står nytt varmeanlegg, og oppussing av våpenhuset heilt opp til tårnet for tur til å få seg ei etterlengta renovering, seier Hatlevik.

Det er Stord Kyrkjelege Fellesråd som står som byggherre. Målet er at arbeidet skal starta i månadsskiftet.