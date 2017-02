Det starta på gøy, i eit grisehus på Lunde for 17 år sidan. No sel kameratgjengen i Klangboltane ut kvar scene dei dukkar opp på.

A- A+

- Du veit, me kan jo ikkje leggja planar så langt fram i tid. Plutseleg dauar me jo, me er jo blitt såpass gamle, fleipar Klangboltane-gründer Per Harald Lunde. Det var nemleg heime hos han, i det gamle grisehuset på Lunde, eventyret starta for 17 år sidan. - Den umiddelbare tanken var jo berre å ha det løye. Og det føler eg me har klart, seier Lunde.

Svisker Fredag og laurdag går Klangboltane på scenen på Osvald pub, der dei skal tolka gamle, amerikanske countrysvisker. Sjølvsagt med eit tvist. Tekstane er omsette, ikkje berre til norsk, men til stordamål, av far og son - Øystein og Endre Olsen. - Prosjektet botnar ganske enkelt i at me er glade i countrymusikk. Og så er det ikkje til å stikka under ein stol at denne gjengen er flinkare til å syngja på norsk enn på engelsk. Det fann far min og eg ut at me måtte gjera noko med, fortel Endre Olsen. Les også: Klangboltane syng amerikansk på norsk

Dialekt På repertoaret står country-bautaer som Johnny Cash, Hank Williams, Willie Nelson, John Prine og Kris Kristoffersen - på «stordsk». - Blir det like melodisk på norsk som på engelsk, Olsen? - Ja, det tykkjer eg. Me har ein fordel, her på våre kantar av landet, der me snakkar dialekt. Men det er klart - å skulla gjera om språket du snakkar til vanleg, til noko opphøgd poetisk, var ei nøtt å knekkja. Men straks me hadde fiksa éin tekst, kom dei neste relativt raskt. Heile prosjektet har vel teke eit halvt års tid, seier Olsen.

Hjartesorg Til saman er det snakk om 16-17 låtar i hovudsettet. - Country handlar om tre ting: Hjartesorg, død og Gud. Så det er eit mørkt landskap me beveger oss inn i. Likevel blir det lystige taktar, og eg vil påstå, eit typisk Klangboltane-show, seier Olsen. Les også: Stinn brakke på jubileumskonserten til Klangboltane Han beskriv øvingane som lystige økter, med mykje humor. - Når me skal øva inn nytt stoff så er det alltid litt pessimisme i starten. Men det tek ikkje lang tid før gjengen ser lyst på det. Dei er langt flinkare enn dei trur sjølv, ler Olsen. Endre Olsen (t.v) og Johannes Matre sørgjer for gitarakkompagne­mentet i Klang­boltane. Arkivfoto: MARIUS KNUTSEN

Komedie Per Harald Lunde veit ikkje heilt kva som er årsaka til Klangboltane-suksessen, men prøver seg likevel på ei forklaring. - Me er oss sjølve, og me klarar å spreia mykje glede. Me har jo Joar Losnegård, som bitt saman showa våre som ein slags konferansier. Og han er kanskje den løgnaste mannen i verda. Han snakkar jo litt om oss, også. Og han pyntar ikkje akkurat bruda. At me ikkje tek oss sjølv så høgtidleg trur eg går heim hos folk, seier Lunde.