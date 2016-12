Mann slått ned i Leirvik sentrum

Ein mann i 40-åra, som ville hjelpa til, fekk eit ublidt møte med krangle­voren ungdoms­gjeng.

Onsdag kveld 21.53 rykte politiet ut til Leirvik sentrum etter at ein mann hadde blitt slegen ned like ved Stord kulturhus.

- Fem personar kom i klammeri ved utsida av kulturhuset, der fornærma har prøvd å hjelpa til i konflikten og deretter fått seg eit slag, seier operasjonsleiar Rune Plassen i Sørvest politidistrikt.

Dei to mistenkte forlét staden, og mannen som er i 40-åra vart sendt til legevakt med eit hovna opp auge. Politiet opplyser at det skal vera snakk om ein ungdomsgjeng på fem personar, med ungdommar i alderen under 20 år.

Stord lensmannskontor som etterforskar saka, vil gjerne ha fleire tips frå publikum i saka, og kan nåast på telefon 02800.

