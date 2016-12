Politiet rykte ut i natt.

- Me gjennomfører avhøyr av den sikta personen, som no sit i Haugesund. I tillegg gjennomfører me avhøyr av kvinna som er fornærma i saka. Me har enno ikkje fått eit godt bilete av kva som skjedde på staden før politiet kom, seier Dag Vidar Nordhus, seksjonsleiar for ordensstyrken i Stord lensmannsdistrikt.

Mannen i 20-åra er sikta for familievald, og er kjent av politiet frå tidlegare. Barnevernet er rutinemessig også kopla inn i saka.