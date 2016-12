Eit samrøystes kontrollutval går inn for å vidareføra dagens ordning.

I same møte som revisjonsrapporten om Evjestrand-eigedommen blei handsama i kommunestyret, fremja ordførar Harry Herstad (Ap) forslag om at kommunen bør vurdera å kvitta seg med dei eksterne revisjonsselskapa. I staden ønskjer Herstad at kommunen sjølv skal ta seg av desse oppgåvene.

Det er sekretariatet til kontrollutvalet som har utarbeidd saka, som skal til handsaming i kommunestyret denne veka. Der blir det rådd til at kommunen held på dagens ordning, noko som også fekk samrøystes støtte då kontrollutvalet nyleg hadde saka på bordet.