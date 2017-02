Komiteen bak hallplanane i Sagvåg meiner kommunen har altfor høg kvadratmeter­pris. Prosjektet kan bli redusert til ein handballhall.

- Siste ord er ikkje sagt, seier leiar Leif Ottar Heimro i IL Solid sin hallkomité. Han meiner den planlagde storstova på Nysæter kan realiserast med ein kvadratmeterpris på 9.000 kroner. Konsulentverksemda kommunen har nytta for å vurdera prosjektet enda på 16.000 kroner per kvadratmeter. Det vil bety at hallkomplekset vil få ei kostnadsramme på 115 millionar kroner. - Sjølvsagt skal me respektera forskjellige syn på denne saka. Men me har jobba med dette prosjektet i to-tre år. I løpet av denne perioden har me gjort fleire turar til stader der tilsvarande bygg er sette opp, seier Heimro. Han nemner Karmøy, Bardufoss og Valdres. - Dette er stader der dei har nytta seg av modulbygg. Det vil seia at bygget på ein måte vert meir serieprodusert. På den måten vert prisen pressa ned. For oss er det viktig å få til eit bygg som breidda både innan idrett og kultur vil ha stor nytte av. Det er absolutt ikkje snakk om noko eliteanlegg, men eit anlegg som kompletterer dei andre anlegga i kommunen, seier Heimro.

7.500 kvadratmeter Forslaget frå hallkomiteen omfattar 7.500 kvadratmeter under tak. Det gir mellom anna plass til fotballhall, basishall (turn), handballhall, klatrehall, i tillegg til at det også skal bli lagt til rette for anna kulturell aktivitet. - Me har stor trong for ei storstove og eit samlingspunkt i denne delen av kommunen, seier Heimro. Forslaget frå hallkomiteen har ei total kostnadsramme på 70 millionar kroner. - Det kommunale bidraget vil liggja på i overkant av 31 millionar. Det vil vera grunnlag for å søkja om 23,5 millionar kroner i spelemidlar. Får me til ein basishall så utløyser den nye fire millionar kroner. Idrettslaget Solid står klar til å skyta inn tre millionar, men berre dersom kommunen kan gå for vårt forslag, seier Heimro. Han legg til at prosjektet med hall og ny ungdomsskule også vil opna for tryggare og betre trafikale forhold i området. - Slik det er i dag, manglar til dømes fortau. Når det gjeld busslommer er det i dag berre på eine sida av vegen. Dette er ting som vil bli ordna opp i samband med hallprosjektet me no håpar å få til, seier Heimro. Grethe Fadnes og Leif Ottar Heimro er begge i IL Solid sin hallkomité. Dei set no si lit til at politikarane går inn for ein multihall på Nysæter.

Arkivfoto: MARIUS KNUTSEN