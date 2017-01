Festen meinte gjest var pedofil. To unge stordabuar følgde han ut, og skambanka han.

- Eg har vore sjukemeldt i over tre månader etter hendinga. Det eg vart usett for har også gjort at eg er redd for å vera ute blant folk, sa den fornærma mannen då saka gjekk for Sunnhordland tingrett.

Der møtte to unge stordabuar, ein i slutten av tenåra og ein i 20-åra, tiltalt for omfattande vald mot ein mann i Sagvåg i januar i fjor. Ifølgje tiltalen fekk fornærma to brot i handleddet, to kutt i hovudet som måtte syast med til saman 10 sting, blåmerke under venstre auge, sår i hovudet og smerter i skuldrene.