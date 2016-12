Meir enn berre nissetøys

I dag blir det nisseløp frå Stord kyrkje til rådhuset i Leirvik.

A- A+

Sjå oppdatering i botn av saka kva gjeld vêret 2. juledag! - Nisseløp er jo veldig stort i England. Kanskje kan me få det til å bli ein tradisjon hos oss også? Det må vera målet, seier éin av initiativtakarane, Dag Rune Vatle, til Sunnhordland. Like før jul for to år sidan var han i London, saman med bror sin, Shanty-general Håkon Vatle. Då ramla dei brått over tusenvis av nissar, i kjølvatnet av eit nisseløp i verdsmetropolen. - Nissane var over alt, og beleira både gater og pubar. Det var fascinerande, og veldig moro, understrekar Vatle.

Juletredans Det er ein «herreklubb» som blir kalla Storlyren - med Vatle i spissen - som står i bresjen for nisseløpet på kveldstid 2. juledag. Løpet startar ved Stord kyrkje og går forbi gamle Dampbakeriet, ned Borggata og Torgbakken, via Osen - med målgang etter dans rundt juletreet ved rådhuset. Her sørgjer Frelsesarmeen for julemusikk. Dei stiller også med gryta si. - Målet må vera at så mange som mogeleg dukkar opp, så trur eg dette kan bli veldig moro, humrar Vatle. Han understrekar at kontingenten er frivillig, men at det vert oppmoda til eit minimum på 50 kroner, som går til Frelsesarmeen.

Testløp I fjor hadde karane i Storlyren eit «testløp» i Hystad-området. - Me fekk stor merksemd, og bilar fløyta og folk vinka til oss, fortel Kjetil Bjølgerud. Det høyrer med til historia at testløpet enda i baren på Frugård. Der fekk ikkje Stord sin tidlegare A-lagsmålvakt Torstein Myhre servering før han hadde fjerna skjegget. Og varaordførar Jakob Bjelland hadde gått på ein kjempesmell, og gløymt heile skjegget sitt heime. - Og det går jo ikkje, når du skal vera nisse, seier Vatle, og ler høgt.