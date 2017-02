Fylkesnes Bil toppar endå ein gong nybilsalet i Sunnhordland, denne gongen med Mercedes-Benz og Mitsubishi.

Ifølgje Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) sin statistikk over nybilregistreringar i 2016, er det Mercedes-Benz, Mitsubishi og Toyota som er dei mest populære bilmerka i Sunnhordland.

- Ein tredjedel av Mercedes-Benz me sel er elbilar, og me sel også fleire ladbare hybridmodellar. Eg trur ein av grunnane til at Mercedes lukkast på elbilfronten, er at bilane ser ut som ein vanleg bil, og ikkje som ein elbil, seier Kjell Fylkesnes.

- Mitsubishi Outlander er veldig populær framleis, og har fått fleire oppgraderingar. Ein grunn til at han er så populær er at han er ein SUV som passar frå både småbarnsforeldre til aktive folk, seier Fylkesnes.

- Me synest det er veldig kjekt, og det viser at sjølv om det har vore vanskelege tider, så er det ein del ting som også går bra, seier Kjell Fylkenes.

Bra bilsal lokalt

Neste lokale Stord-bilforhandlar med notering på personbil-lista er Heiane Bil som ligg på fjerde plass med Opel Astra, og sjette plass med SUV'en Opel Mokka på modellista.

- Astra kom med ein heilt ny modell i fjor, som sa pang i marknaden. Rett og slett ein kjempebil med alt av moderne utstyr, seier Roar Skulstad i Heiane Bil.

- Det neste me gler oss til no er elbilen Opel Ampera-E, som kjem til Stord no i sommar. Ein elbil med 500km rekkjevidd. Den har vore så populær at han er heilt utseld allereie, og me er over på 2018-modellen allereie, seier Skulstad.

Hos Sunnhordland Bil er det Ford som gjeld, med personbilen Ford Fiesta på ein åttande plass på modellrangeringa i Sunnhordland.

- Fiesta er europas mest selde småbil, har eit godt rykte på seg, og er ikkje minst tøff å sjå til. Kvaliteten er bra, og prisen, seier Per Harald Lunde i Sunnhordland Bil.

- Ford er også i ferd med å investera stort i elbil- og den alternative drivstoff-marknaden, og skal investera over 20 milliardar i dette framover har dei sagt. Så sjølv om Ford ikkje har vore så altfor sterkt representert på elbilmarknaden til no, så kjem Ford sterkt tilbake i tida framover. Det er mykje som skjer på bilfronten no, seier bilseljaren.