- No må eg senda brev til Skatt Vest og all ting, og forklara korleis dette eigentleg er.

- Eg vil gjerne at de dementerer at eg er direktør med eige jetfly! buldrar Bernt Hellesøe og ristar på hovudet.

KLOKKA 10 onsdag føremiddag kjem Bernt Hellesøe i land på Stord. På kaien står tidlegare Stord-ordførar Liv Kari Eskeland og ventar - no i rolla som prosjektdirektør og sjåfør. Det er mindre enn eitt døgn sidan Unitech sine storstilte planar for Rubbestadneset blei presentert for næringsministeren og pressa. No ventar jetflyet på Sørstokken.

Favorittmat? Persetorsk. Perle i Sunnhordland? Frå eg var 12 år har eg trava rundt i bassenget her i småbåt, og seinare i større båt. Veldig mange turar går til Rosendal og fjordane innanfor der. Maurangerfjorden og opp til Melderskin, det er heilt vedunderleg. Ein uvane du vil bli kvitt? Ja. Eg har fått beskjed av Liv Kari å ikkje snakka for lenge, og halda kjeft. Så når ho byrjar å tvinna tommeltottar må eg gje meg. Då har eg snakka lenge nok. Eg får eit spark under kneet då, etterpå. Kva tar du med deg til ei aude øy? Då trur eg fakta eg vil lesa meg opp på ein del av dei store klassikarane i verda. Ikkje minst filosofane frå grekartida. Kva gjer du om ti år? Eg brenn veldig for barneborna våre, så då bur eg kanskje ein fin plass i Sunnhordland, er mykje på sjøen og står framleis på. Andre kostar har teke over firmaet, men eg er framleis involvert i innovasjon.

- Eg merka det heilt konkret. Som oppfinnar og innovatør går du stadig med tankar i hovudet. Eg kan vakna klokka fem om morgonen, og så er det noko der. Då har hjernen hatt ro, og då kjem det fram ting, som eg berre må skunda meg å få skrive ned. Eg er ein type menneske som tenkjer mykje. Eg sit ikkje på ein computer heile tida. Eg sit fakta lite på ein computer, og eg sit lite på ein iPhone. Så hjernen min får tid. For å driva med innovasjon må du ha det litt keisamt. Då byrjar hjernehalvdelane å jobba saman, og det skjer litt for ofte hos meg. Då eg blei halvvegs pensjonert, var eg mindre involvert i firmaet. Eg møtte færre innovative menneske, eg møtte ikkje så mange unge menneske i business og rundt om i verda. Då merka eg at «herregud, no går det saktare rundt her oppe i toppetasjen». Det blei eg litt redd for.

- Eg prøvde meg som delvis pensjonist for 6-7 år sidan. Men det var ikkje nokon god ide. Etter eit halvt år merka eg at hjernevinningane byrja å gå litt seinare rundt. Det skremde meg, seier Hellesøe.

At Bernt Hellesøe i ein alder av 71 år skulle vera ein travel forretningsmann, var på ingen måte sjølvsagt for berre få år sidan.

ME KØYRER ut av Leirvik, og opp mot Vabakkjen. Det var sånn det måtte bli: Skulle me rekka å intervjua han før han reiste igjen, måtte det bli i bilen på veg til flyplassen. Heldigvis er det kaldt i lufta og på vegen, så prosjektdirektøren lyt køyra forsiktig.

Han meiner det finst mange gode oppfinnarar i landet, men at han sjølv skil seg ut ved at han klarer å gjera butikk av ideane.

- Eg har gode 150 oppfinningar, men har berre patentert eit fåtal. For når du patenterer det, publiserer du teknologien. Då er det store firma rundt omkring, med gode advokatar, som raskt finn vegar rundt det. Eg har blitt litt skuggeredd. For når krybba er tom bitest hestane. Og me har hatt alvorlege tjuveri av intellectual property, som det heiter. Me har hatt nokre tunge rettssaker på det, som me har vunne. Men ein må passa på i svingane, mykje meir enn før, seier Hellesøe.

Foto: MARIUS KNUTSEN

HAN OMTALAR dei siste åra som ei ørkenvandring. Sidan 2006 har han hatt store planar både i Kvinnherad og på Stord, og enda no opp på Bømlo. Det er det fleire grunnar til, ifølgje næringslivsleiaren.

- På Bømlo kom politikarane og spurde kva dei kunne gjera for oss. Det er første gong eg har møtt ein sånn velvilje og eit sånn ønskje frå politikarane om å verkeleg villa gjera noko for samfunnet dei høyrer til og representerer. Og det er klart: Etter 40 år i utlandet og i ganske interessante konstellasjonar, har eg fått med meg mykje erfaring. Ikkje minst innanfor innovasjon og teknologi. No klaffar det sånn at me kan satsa i ei tid der veldig mange i oljenæringa er urolege for jobbane sine. Det er nesten ein gudsbenåda periode, kor du fakta kan plukka nokre av Norges flinkaste artisanarar; folk med kunnskap på kryss og tvers av disiplinar, seier Hellesøe.

UNDER PRESENTASJONEN av dei nye planane tysdag, fortalde han at han hadde fleire hundre millionar kroner oppspart, som han no vil investera. Pengane har han spart opp gjennom mange år, sidan oppstarten av Unitech i 1984.

- Det er veldig mange år med måtehald og grei forteneste. Me har ikkje sløst med pengane, og deler du summen ut på alle åra, er det ikkje enorme beløp kvart år. Men me har lagt stein på stein, seier Hellesøe.

- Kor finst desse verdiane no?

- Me har ein god del på bok. Men i tillegg eig me både eigedom og utstyr sjølv, og no realiserer me nokre av desse verdiane, slik at me får ein veldig god arbeidskapital, i tillegg til det me har på bok. Me har ikkje investert i ville prosjekt, og heller ikkje i aksjemarknaden, seier Hellesøe.

- Næringsministeren meiner at planane for Rubbestadneset verkar litt ville?

- I eit land kor halvparten av folket jobbar i det offentlege, er det jo heilt uforståeleg at ein bajas som meg kan stå fram sånn som det, og gjera dette her. Men hjernen min fungerer utmerkt den dag i dag.

- Det er ikkje eit luftslott du byggjer?

- Nei, det er ikkje noko luftslott. Dette får me til. Men eg hadde aldri gjort det utan desse nestorane på Rubbestadneset. Eg må ha nokon eg stolar på. Det har eg i Jakob Særsten og Tore Kallevåg, som sjølv har lagt stein på stein i sine firma.

MEIR REKK me ikkje. På stripa står flyet klart, og piloten ventar i terminalen. Ute har det så smått byrja å leggja seg snø på rullebanen, og 71-åringen frå Bergen vil helst av garde før vinteren set kjeppar i hjula for flyet.

- Det er veldig lurt med eige fly, seier Hellesøe og smiler, før han forsvinn gjennom kontrollen.