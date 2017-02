Museet hyllar Bob Dylan

Førstkommande onsdag inviterer Stord mållag til Dylan-kveld på Sunnhordland museum. Her vil ein mellom anna drøfta kva det var som gjorde at kvaliteten på tekstane til Bob Dylan gjorde at han fekk Nobels litteraturpris.

Det blir kort innleiing ved mangeårig blodfan av Dylan, og førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet, Sissel Høisæter.

Rockepoeten Tom Roger Aadland spelar songar av Dylan, gjendikta til nynorsk. Det blir òg tekstsamtale mellom Tom Roger Aadland og nestleiar i Stord mållag, Kirsti Aksnes.

- Roger har fått strålande kritikk for si tolking av Bob Dylan-albumet Blond on Blond (Blondt i Blondt) som kom hausten 2016. «Norsk på Norsk» i P1 kåra det til årets album, skriv Nina Lauritzen i ei pressemelding.

