Dyrlege Kåre Hognestad ber folk ta ekstra godt vare på kjæle­dyra sine på nyttårs­aftan.

Trygge rammer

Høge smell og kraftige blink gjer at enkelte dyr får panikk. Og dette kan gjelda alle dyr ifølgje Hognestad, som har base på Bømlo Dyreklinikk i Bremnes.

- Vær med hunden din, og om hunden er redd bør ein skjerma han mest mogeleg frå fyrverkeri. Dette gjeld også for kattar, som gjerne spring av garde for å gøyma seg til faren er over, seier Hognestad.

Han fortel også at store dyr kan bli så skaka at dei rett og slett får panikkanfall, og reagerer på ein slik måte at dei kan vera ein fare for både seg sjølv og andre.

- Hestar kan bli veldig redde for fyrverkeri. Så om ein har hest bør ein tenkja over korleis nyttårsaftan skal sjå ut for hesten. Ein må ha i bakhovudet at også hesten kan bli redd. Eg leste nyleg om ein hest så vart så skremd at den fekk ein panikkreaksjon og skada seg sjølv, seier dyrlegen, som fortel at det enklaste ofte er det beste for både hund, katt og hest.

- For hestar er det viktigast å ha dei i stallen. I trygge omgjevnader, samstundes som ein regelmessig ser til hesten og passar på.

Dei aller fleste dyr er rolege og taklar nyttårsaftan greitt, men ifølgje dyrlegen er det nokon få som får panikk. Trygge rammar er difor det viktigaste hjelpemiddelet ein har for å halda dyret sitt i ro.