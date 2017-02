Lokale næringslivs­toppar fryktar at vegen mot miljøgata blir brulagt med konkursar og sentrumsdød.

Av dei 26 uttalane til høyringa om miljøgata i Leirvik, er det store fleirtalet svært kritiske til planane. Som Sunnhordland tidlegare har skrive, har både SKL og Stord Næringsråd bede kommunen leggja vekk planen, eller i alle fall gjera store endringar. Men dei er på ingen måte åleine om å stilla kritiske spørsmål til planen.

Negativ effekt Eigedomsutviklar Svein Hatlevik har gjennom selskapet Sunnhordland Eiendomsinvest eigarinteresser i fleire sentrale bygg i Leirvik, og reagerer på at det ikkje er gjort betre forarbeid for å vurdera konsekvensane for sentrum. - Me ser med stor uro på den negative effekten Stordpakken og miljøgata vil få for eigedommane, og for Leirvik sentrum generelt, skriv Hatlevik. Han skriv vidare at traseen for gåande og syklistar bør leggjast gjennom Borggata, og vidare på den planlagde gang- og sykkelstien frå Turnhallen og innover mot Hystad/Rommetveit. - Dette er, og vil alltid vera, det naturlege trasevalet for både syklande og gåande, og i tillegg vera eit betydeleg aktivum for Borggata som byens hovudgate, skriv Hatlevik. Jens Rune Kyvik er redd verkstaden må leggja ned, dersom miljøgata blir ein realitet.

Foto: HENRIK MUNDAL ANDREASSEN

Dårlegare tilgjenge Heller ikkje Leif Arne Milje i Stord begravelsesbyrå let seg imponera. Han meiner det blir tatt for lite omsyn for aktiviteten som alt er i sentrum, og er redd for at dagens verksemder skal døy ut. - Me vil tilrå at reguleringsplanen på ein betre måte tek i vare primærnæring og primærfunksjonane i bybiletet, slik at ikkje sentrum blir heilt framandgjort og utradert for teneste- og varehandelsfunksjonar som gjennom lang tid har vore ein del av nærmiljøet og kjennemerket i Leirvik, skriv Milje. Han leiger i dag lokale i sentrum, som med den nye planen vil bli mindre attraktive, mellom anna fordi det blir meir tungvint å frakta kister og gravstein.