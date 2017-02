Anna Sofie Ekeland Valvatne (18) får tillit av SV. Og får plass langt oppe på lista til stortingsvalet.

Nominasjonsmøtet i Hordaland SV nominerte søndag Anna Sofie Ekeland Valvatne som partiet sin ungdomskandidat, og plasserte ho på 4.-plass på lista til haustens stortingsval. Bak Audun Lysbakken, Gina Barstad og Symphorien Pombe.

- Dette er utruleg, utruleg kult. Same dagen som komiteen ringde, hadde eg tenkt på masse andre namn som eg ville nominera. At eg skulle verta kalla inn til intervju av komiteen, hadde eg ikkje venta. Eg har alltid hatt ein draum om å vera folkevald, seier 18-åringen frå Stord.

Ho har markert seg som aktiv ungdomspolitikarar på Stord i mange år, og har også vorte lagt merke til andre stader. Sjølv om ho ikkje har noko tru på fast plass på Stortinget, håpar ho at det kan by seg eit høve til å få møta på Stortinget i løpet av perioden.

- Eg skal gjera det eg alltid har gjort før val. Reisa rundt, stå på stands, og snakka med veljarar, seier ho.

Ekeland Valvatne innrømmer at dette er noko av det skumlaste ho har gjort i sitt liv, men samstundes ser ho fram til å utfordra seg sjølv.

- Dei fleste andre på lista har lang politisk erfaring, medan eg ikkje er ferdig med vidaregåande ein gong, fortel Ekeland Valvatne.

LES OGSÅ: Fekk ungdommar over heile landet til å streika

Det skjer ofte at ho får høyra at ho ikkje har erfaring, og at ho ikkje veit kva ho snakkar om, når ho møter folk som er eldre enn ho i politiske diskusjonar.

- Mange undervurderer oss unge. Det gjer meg berre endå meir lyst til å engasjera meg, seier ho.

- Kva meiner du er dei viktigaste sakene fram mot valet?

- Miljø og skule, svarar ho.