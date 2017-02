Med serien «Voff» skal folk bli betre kjende med dyr og dyreeigarar i Sunnhordland.

I desse dagar førebur Sunnhordland innspeling av ein ny videoserie som skal gå over seks episodar på Sunnhordland.no til våren. No jaktar redaksjonen på fargerike dyreeigarar som stolt vil visa fram kjæledyret sitt for Sunnhordland sine lesarar og sjåarar.