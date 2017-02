Botnen er nådd, men det er framleis utfordringar i lokalt næringsliv, slår konsernsjef Ragnhild Janbu Fresvik i Sparebanken Vest fast.

- Mange bedrifter har klart seg bra gjennom krisa, noko mellom anna låg lønsvekst har bidrege til. Botnnivået vart nådd andre kvartal i fjor, sidan har pilene peika oppover, og bedriftsleiarane på Vestlandet blir stadig meir optimistiske, seier Janbu Fresvik.

Torsdag var det duka for det årlege frukostmøtet i regi av Stord Næringsråd og Sparebanken Vest, der sistnemnde presenterer sin ferskaste Vestlandsindeks, som tek pulsen på næringslivet på Vestlandet. Janbu Fresvik peika på oljenedturen sin innverknad på verksemdene sine resultat, og kor sårbare med når mykje av sysselsettinga er knytt til oljerelaterte næringar.

Halvparten av bedriftene ventar auka etterspørsel i 2017, men Vestlandsindeksen syner også svak vilje til investeringar, som kan kompensera for bortfallet av investeringar på norsk sokkel.

- Me forventar reduksjon av investeringar på norsk sokkel også i 2017. Auken kjem tilbake litt seinare enn forventa, seier ho.

Også professor Ola Grytten frå Norges Handelashøgsole deltok, og han tok dei 80 deltakarane gjennom ei historisk reise tilbake til 1799 for å sjå på kva som har skapt den omstillingsdyktige vestlendingen. Handel med utlandet, særleg England, og bruk av havet som ressurs og framkomstveg, har skapt små og store verksemder langs kysten. Det er naturressursar og innovasjon, men også vår evne til å klara oss utan statlege subsidiar og ein høg offentleg sektor, som har gjort omstillingsevna god.

Den kan me få god bruk for i åra framover, konkluderte Grytten, som likevel var bekymra over at det dei siste åra ikkje har blitt registrert så mange nye verksemder.

Det er også konsernsjefen i Sparebanken Vest.

- Det er stor fokus på gründerverksemd, men det er for få nyetableringar. Og her ligg me på Vestlandet dårlegare an enn elles i landet, konkluderer Janbu Fresvik.