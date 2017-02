Terje Skorpen (59) og Einar Matre (57) har drive på Smedholmen i over 30 år. No må dei finna seg ei ny hamn.

Staten eig dei fire verneverdige bygga på Smedholmen i Fitjar. No har Miljødirektoratet løyvd midlar til å pussa dei opp. - Dette er fantastiske nyhende for oss i Fitjar. Kommunen har fram til no hatt ansvaret for vedlikehald på bygningane, men me har ikkje funne midlar dei. No tek staten rekninga, og dei vil gå i gang med arbeidet allereie til våren, seier Fitjar-ordførar Wenche Tislevoll.

Må flytta ut Terje Skorpen og Einar Matre har i over 30 år drive kyst- og kulturopplæringsskule, i tillegg til ei rekke andre aktivitetar på Smedholmen. Dei snarlege restaureringsplanane gjev Skorpen og Matre kort tid på å flytta ut. - Me har forstått det slik at me har fått tre månader på å flytta alt me har der ute og finna oss ein annan stad å vera, seier Einar Matre til Sunnhordland. Ifølgje duoen er ikkje det berre enkelt. - Etter over 30 år har me samla mykje utstyr. I tillegg til «Seladon» har me mellom anna 15 båtar. Og no byrjar snart sesongen vår, legg Skorpen til.

Travel periode Dei to synest det er veldig kjekt at Smedholmen blir restaurert etter alle desse åra, men føler dei har fått kort varsel på å flytta ut alle tinga sine. - Me har alltid heldt til på Smedholmen. Det mange ikkje veit, er at det er no før sesongen byrjar det er mest jobb for oss. No skal me sikra oss kundar til seglinga (mars-november), halda ved like båtane og mykje anna, seier Matre. - No må me finna oss ein ny plass og samstundes flytta alle tinga, legg Skorpen til. Dei to røynde sjømennene nærmar seg no 60 år. - Friluftsrådet vil leiga ut kajakkar og robåtar og leiga ut husa til andre. Det kan me og, og me har kystkulturen i tankane, og Smedholmen hadde slike fartøy og båtar for 100 år sidan. Kvifor ikkje sjå dette som ein verdi for dei som ikkje har eigen lystbåt? Me er jo og eit tilbod til dei. Me har no ti år igjen til me er pensjonistar. Me har ikkje lyst til å gje oss no, understrekar Matre.