Norgesrekord i buss­køyring

Men ingen murring i spelar­troppen

- Brattvåg må vera det laget i landet som har sete lengst på bussen dei siste sesongane. 2017 kan bli eit toppår, seier Stig Johan Hurlen.

Brattvåg-leiaren avviser likevel at det heftige reiseprogrammet har skapt fråfall og negative reaksjonar i spelarstallen. - Nei, akkurat det har aldri vore noko problem. Spelargruppa er innforstått med opplegget og veit kva dei går til. Men lange reiser tek på og me gjorde det me kunne for å hindra at endringsforslaget gjekk gjennom i forbundstinget. Reisekostnadane er på nivå med dei me hadde i 2. divisjon i fjor, medan sjansane til sponsorstøtte er kraftig reduserte. Også reisetilskotet frå forbundet er mindre enn i fjor, seier Hurlen. I Brattvåg veit dei kva dei går til. - I forfjor var me i 3.-divisjonspulje med trønderske lag. Då kunne bussturane bli opptil sju-åtte timar éin veg. Dei lengste turane var på 40-50 mil. Det gjekk med ei heil helg for å avvikla ein bortekamp. Det same vil vera tilfellet i år. Turane til laga nord for Sognefjorden vil uansett gå med buss, men me må ta fly til både Stord og Haugesund, seier Hurlen. Han kjenner til at naboklubbane Herd og Spjelkavik vurderer å køyra same bussen sørover der kampoppsettet opnar for det.

Lita justering avgjorde Frank Hellevik i Fyllingsdalen kallar prosessen, som førte til endringsvedtaket på forbundstinget, for uoversiktleg og rotete. - Me stemte imot ordninga. Lenge såg ho då også ut til å bli nedstemt, men så kom eit benkeforslag frå Troms. Det gjekk ut på å endra talet på puljer i 4. divisjon frå 18 til 24. Dermed vart ordninga vedteken. Diverre, seier Hellevik. - For vår del vil me i år operera med same reisebudsjett som for fjoråret då me var i PostNord-ligaen, der me til slutt vart nummer åtte. Det er snakk om rundt 400.000 kroner. Når det gjeld spelarstallen ser det ikkje ut til at nyordninga har konsekvensar, seier Hellevik. Norsk rekord i busskøyring? Slik såg det ut i bussen då Brattvåg var ute på ein av sine lange reiser sist laget var i 3. divisjon. Då var det snakk om avstandar på 40-50 mil éin veg. Også i år vert det lange reiser for laga Regionsligaen avd. 04.

Foto: PRIVAT