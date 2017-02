Forfattar Berit Vatne Vik har morsslekta si frå Sunnhordland. No kjem ho ut med ei ny bok om dei usynlege trådane som vart trekte frå Fitjar over Nordsjøen saman med vikingskipa.

- «Bakom kvite skyer» er ei fengslande historie om ung kjærleik, lengt og livet i vikingtida. Dette er vikingromantikk på eit velsigna godt nynorsk. I våre dagar tek seglasen frå Fitjar til Shetland vel eit døgn. På 900-talet kunne det nok ta litt lenger tid, men banda mellom Sunnhordland og øyane i vest var sterke. Denne romanen handlar om unge Hallgjerd på Shetland som går og ventar på den store kjærleiken; Torarin frå Fitjar. Også tidlegare bøker av Berit Vatne Vik har teke utgangspunkt i landskap, folk og historiske hendingar på Fitjar, heiter det i ei pressemelding frå det nystarta Osterøy-forlaget Leirfuglen.

Framsida på boka er måla av kunstnaren Hennie Andersen. Biletkunstnaren, som har hatt fleire utestillingar på Osterøy, har medverka til at boka er eit lite kunstverk i seg sjølv. Ho har henta hovudpersonen ut or teksten og plassert henne under den høge himmelen på Shetland.