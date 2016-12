Søndag 7. desember 2014 klokka 06.55 melder AMK til politiet om ein medvitslaus person i ein einebustad i Sagvåg.



Ei politipatrulje rykkjer ut, og finn Torbjørn Bauge (50) med alvorlege hovudskadar etter vald. Luftambulanse vert tilkalla, og 50-åringen vert frakta til Haukeland universitetssjukehus. Klokka 13 same dag blei 50-åringen erklært død.



Statsadvokatane i Rogaland tiltalte den nå 42 år gamle mannen for vald med døden til følgje. Saka gjekk i Sunnhordland tingrett mellom 5. og 8. september i år.



Tingretten trudde på 42-åringen sin forklaring av kva som skjedde denne kvelden. Retten meinte at mannen var i ein naudverjesituasjon, men at handlingane hans gjekk lenger den det som var naudsynt. Retten la i straffeskjerpande retning vekt på at det mest av valden skjedde medan avdøde låg hjelpelaus på golvet.