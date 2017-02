Svein Nygård kunne gjerne hatt fleire tørre, fine vinterdagar.

- Vêret no er kanonbra. Me plar jo helst ha vått vêr. Men det kunne gjerne vore litt varmare. Vinden gjer det surt og kaldt. Då må ein fyra i omnen eller vera i aktivitet for å halda varmen, smiler Svein Nygård.

Sunnhordland treff Nygård i full sving på miljøstasjonen på Heiane.

- I dag har eg hjelpt nokre venner å køyra litt bos, held han fram.

- Har du fått køyrt ein del i dag?

- Joda. Me kunne gjerne hatt fleire slike dagar. Det er uvant.

- Elles då?

- Elles går det berre bra. Det er ikkje noko spesielt det går i. Jobb og fritid, seier Nygård, som til dagleg jobbar hjå Foss Bad.