Leir Tore Aarland (24) og laget BPI++ gjekk heilt til topps i open klasse under den tradisjonsrike innefotballcupen i Fitjar Idrettspark denne helga.

- Forferdeleg tung kamp, seier Aarland etter siger i semifinalen medan han hevar etter pusten.

Heile 27 lag gjennomførte totalt 69 kampar i innehallen på Fitjar fredag og laurdag, og heilt til topps i open klasse gjekk laget med ei blanding av fitjarbuar og politimenn frå Bergen. Aarland koste seg stort under turneringa, men vedgår at forma kunne vore betre.

- Det har ikkje vore veldig mykje trening på meg. Men eg elskar fotball og av den grunn prøvar eg å halda det nokolunde ved like, slik at eg kan spela. Ein kan kanskje kalla det eit nyttårsforsett, for eg bør trena meir enn eg gjer no, det kjenner eg, ler fitjarbuen som til dagleg studerer i Stavanger.