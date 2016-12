4. januar spelar Tina og Jelena Presthus konsert på Stord vidare­gåande skule.

Nyleg hadde duoen stor suksess i Royal Albert Hall i London, der mor og dotter framførte stykket «In the style of Albeniz» av den russiske komponisten Rodion Shchedrin, som vart skriven for piano og fiolin i 1973.

Mamma Jelena spelar piano, meldan Tina spelar fiolin.

I romjula, nærare bestemt 29. desember, blir dei å høyra i Ølve.