Stord hadde begge poenga djupt i lomma til det stod att under to minutt. Då rota det seg til.

- Med litt meir rutine og kløkt så hadde me fått med oss begge desse poenga, sa Stord-trenar Jonas Sjølin. Han var likevel ikkje berre misnøgd etter nervedramaet i sluttminuttane.

- Nei, me presterte faktisk rimeleg bra i store delar av kampen. For oss tel sjølvsagt kvart einaste poeng. Hadde me vore skikkeleg uheldige så hadde me mista begge. Follo kjempar høgare oppe på tabellen. Laget slo mellom andre Runar 20-15. Eg synest me leverer bra i forsvar i store delar av kampen, men det rotar seg til i sluttminuttane. Me får ein mann utvist og straffe imot. Me litt meir rutine så burde me styrt unna slike situasjonar. Men stiller ungt og er her også for å læra. No er det berre å stå hardt på for å få med oss full poengpott i dei neste to kampane som kjem tett, seier Sjølin.