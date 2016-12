Plassutfordringa i Fitjar kyrkje under pipeorgel-bygginga vart løyst med å halda heile tre julegudstenester på julaftan.

Det er då «berre» plass til 300 i kyrkja. Løysinga for kyrkja vart då at ein har tre julegudstenester i staden for to.

På det meste får ein plass til opp mot 460 personar i Fitjar kyrkje, men under monteringa av det nye pipeorgelet har galleriet av tryggleiksmessige årsaker vore stengt for publikum.

Sjølv om ei julegudsteneste i utgangspunktet er høgtideleg, var likevel stemninga såpass uhøgtideleg i den romslege kyrkja denne gudstenesta, at borna fekk leika fritt og gå rundt i kyrkjerommet åleine eller i lag med foreldra sine. Presten sat seg ned med borna undervegs, og prata med dei mellom prekenen og musikken. Til stor glede og god stemning for både born og vaksne.

- For dei fleste av oss er jula ei gledesstund. Og me minnast den viktige dagen då Jesus vår frelsar vart fødd. Men me veit også at det er mange menneske som slit i desse dagar, sa kyrkjelydsprest Fridleif Lydersen under prekenen.

Dempa klokkeklang

Også kollekten har nådd det 21. hundreåret. For då Harald Johan Sandvik leste opp julas kunngjeringar med prosjektør på storlerretet, nemnde han at pengane denne julegudstenesta gjekk til Kirkens Nødhjelp, og at dei ikkje berre kunne betalast på «gamle måten» i korga på veg ut. Men også med SMS og Vipps.

- Og om de ikkje høyrer så mange ring i kyrkjeklokka, så er det fordi me er under konstruksjonsfasen enno, der me også held på med oppgradering av ringesystemet, smilte Sandvik, før presten takka for gudstenesta og ynskja god jul til alle, med kyrkjeklokka roleg i bakgrunnen.

Etter gudstenesta var over trefte me på Olav Tislavoll (3) som sat på fanget til besto Marit Tislavoll.

- Kva betyr julaftan for deg Olav?

- Julaftan betyr snømann og julenisse, seier han.

- Men er det snø no då?

- Nei, men snømannen Olaf kan me sjå på TV, seier han, og siktar sjølvsagt til karakteren Olaf i den populære Disney-filmen «Frost».

Etter den første gudstenesta i Fitjar kyrkje, gjekk det slag i slag med dei to neste gudstenestene under same tak. Den første med musikk av Fitjar skulekorps, og den andre med song av døtrene til Harald Rydland og Fridleif Lydersen.

