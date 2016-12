Rekordmange stader sel fyrverkeri på Stord i år. I dag var Stord brann- og redning på inspeksjon, for å sjå til at alt var i orden.

- Det er mykje å passa på, myndigheitene er strenge når det kjem til rakettsal, seier Jens Tore Engevik ved Engevik byggsenter på Heiane.

Fredag føremiddag fekk han besøk av brannsjef Børge Presthaug, som hadde med seg barnebarnet Olve Onstad Presthaug (4). Dei var på rundtur for å sjekka at dei 13 utsalsstadene som har fått løyve til å selja rakettar på Stord i år, har alt på stell.

- Alle som har søkt har fått salsløyve. I år er det 13 stader, noko som er mange fleire enn før. Tidlegare har det pleidd å vera sju, seier Prestbø.

Fredag sjekka han at brannsløkkingsmiddel var på plass, at røyking forbode-skilt var hengde opp og at mengda fyrverkeri inne i butikken ikkje var over hundre kilo. Hos Engevik byggsenter var det meste i orden.

- Alt ser greitt ut, utanom éin ting. Eg vil at du skal tetta det eine holet der, slik at kundane ikkje har høve til å forsyna seg sjølv når dei skal kjøpa rakettar, seier Presthaug.

Også butikksjef Simon Liljegren ved Plantasjen fekk denne påpakninga.

- Sidan dette er eksplosiv er det restriksjonar på både sal og oppbevaring av rakettar, seier Prestbø.