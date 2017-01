Stord Maritime Museum kan bli sendt på dør. Det fører til usikker framtid for uvurderleg motor­samling.

Innan 1. februar må Stord Maritime Museum vera ute av lokala på Nattrutekaien. Styreleiaren i stiftinga, Ole Yttredal, meiner at det er ei heilt umogeleg oppgåve. - Nei, korleis skal me få det til? Kvar skal me flytta, og kva trur du ikkje det vil kosta? spør Yttredal då Sunnhordland snakkar med han måndag. Ettermiddagen har han brukt på å sitja i avklaringsmøte med leiinga i Stord kommune og Sunnhordland museum - utan at han føler seg særleg mykje klokare. - Kom de ikkje fram til noko konklusjon på møtet? - Nei, me gjorde i grunn ikkje det, svarar Yttredal.

Laber stemning Då Sunnhordland stakk innom dugnadsgjengen på Nattrutekaien i 12.30-tida tysdag ettermiddag, stod ikkje stemninga nett i taket. - Me kom klokka 10.00. Men me har ikkje komme oss i arbeid i dag. Og me veit ikkje om det kjem til å skje, heller, seier éin av dugnadsveteranane, Egil Vik. Midt på bordet står tebrøda. Kaffikoppane ryk heftig. - Det er mykje kompetanse og ekspertise som forsvinn ut dørene her, om me blir stengde ned - ein type kompetanse som Sunnhordland Museum ikkje kjem til å klara å stabla på beina, sånn utan vidare, legg Per Dale til.

Underavdeling Det maritime museet har sidan 2005 vore drive som ei underavdeling av Sunnhordland Museum. Sistnemnde har betalt gildet gjennom husleiga på Nattrutekaien, og har også lagt ut for diverse oppgraderingar av fasilitetane, med både kjøken og toalett. Museet på Nattrutekaien skal ha opp mot 100 motorar i samlinga, brorparten av dei tilhøyrande den såkalla Oma-samlinga, som dei overtok frå Oma-familien tidleg på 2000-talet. 1. oktober 2015 ville ikkje Sunnhordland Museum vera med på leiken lenger, og bestemte seg for å avslutta samarbeidet - eit ansvar som tek slutt ved utgangen av denne månaden. Både samarbeidsavtalen med Stord Maritime Museum er sagt opp. Det same er husleigeavtalen på Nattrutekaien.

Kva skjer? Årsaka til at «moderskipet» trekk seg ut er både fagleg og økonomisk. Satsinga på Nattrutekaien skal rett og slett ha kosta meir enn det smaka, samstundes som dei ikkje står inne for det museumsfaglege konseptet, er bodskapen frå museumsleiinga. Men over eitt seinare har lite og ingenting skjedd. Det store spørsmålet er då kva som skjer med den historiske motorsamlinga på Nattrutekaien, når det maritime museet er huslause frå 1. februar - altså om under ein månad. Sigurd Kårevik (t.v.), Jens Ivar Østvik og Egil Vik i dugnads­gjengen kjenner presset på kroppen.

Foto: KJETIL ØSTREM

Klar tale Konservator Per Øyvind Østensen og styreleiar Signe Ekeland ved Sunnhordland Museum skreiv like før jul, den 22. desember, eit notat til Stord-rådmann Magnus Mjør, der dei gjer greie for situasjonen. - Det er styret i stiftinga som har ansvar for å ta avgjerd om kvar samlinga stiftinga eig no skal plasserast, skriv dei - men me er opne for å finna ei løysing, saman med Stord kommune, Oma-familien og Venelaget for Stord Maritime Museum. Likevel understrekar dei: - Frå leiinga i Sunnhordland Museum si side vil me understreka at det, som tidlegare informert og gjort kjent, ikkje er aktuelt å flytta vår maritime underavdeling i si noverande form. Sunnhordland Museum tek i staden mål av seg å oppretthalda eit museumsfagleg ansvar overfor den maritime industrihistoria. - Men då vil me prøva å fortelja ei langt breiare og større historie enn kva me får til gjennom Stord Maritime Museum, seier Signe Ekeland til Sunnhordland.

- Forferdeleg Dette gjer Ole Yttredal forundra. - At me berre skal avvikla og stengja ned eit så populært museum, det kan eg ikkje fatta og begripa. - Men det er Sunnhordland Museum som betalar gildet. Og når dei ikkje vil meir, så har de vel ikkje noko anna val? - Igjen - det ville vera forferdeleg om me hadde måtta leggja ned museet, og berre setja strek over 50 år med frivillig arbeid. - Så det du seier er at Venelaget ikkje aksepterer det som leiinga på Sunnhordland Museum har bestemt? - Ja, du kan kanskje seia at det er korrekt.

Ikkje samsvar Yttredal ønskjer ikkje å gå inn på kva som vart sagt om dette på måndagens møte. Men han understrekar at han er optimist. - Det går føre seg ein diskusjon med Sunnhordland Museum, me leitar etter ei løysing. Her gjeld det å bruka sunn fornuft, seier Yttredal. I notatet frå Sunnhordland Museum av 22. desember understrekar likevel Østensen og Ekeland at Sunnhordland Museum vil flytta sine gjenstandar og inventar innan 31. januar. Og dei slår samstundes fast: - Gjenstandar som er i eige av stiftinga eller Venelaget har ikkje Sunnhordland Museum noko ansvar for.