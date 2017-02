Katrin I. Ankervold (Ap) ønskjer å bruka regionsreforma til å styrkja Sunnhordland.

- I høve tankar om å snu sentraliseringskreftene i samfunnet no, må me vera offensive. Me kan ikkje berre sitja i distriktet og sjå at det eine utviklingstoget etter det andre gå forbi utan å hoppa på, seier Ankervold, som legg til at Arbeidarpartiet på fylket har prøvd å gjera noko med dette.

- Me tek tak i regionsreforma og prøver å få distriktsavdelingar ute i distrikta. For min del meiner eg Stord skil seg klart ut som ein god kandidat til å etablera ein næringspolitiske satellitt i den nye vestlandsregionen, seier Ankervold, som meiner det bør etablerast distriktspolitiske avdelingar innanfor kultur, opplæring/idrett og veg.

- Desse distriktsavdelingane skal sikra desentralisert styring og nærleik i heile fylke. Me må bruka reformer til å sikra og styrka posisjonen vår. Me kan ikkje setja oss mot all utvikling og ikkje sjå mogelegheitene som byr seg. Me kan kanskje ikkje stoppa einkvar utviklingstendens som kjem, men me må gripa mogelegheitene til å få inn tankar som vil tena nærmiljøet vårt, seier Ankervold.

Fylkestinget vedtok fredag intensjonsavtalen om samanslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane etter fire timars debatt. Rogaland har tidlegare vedteke at ein ikkje ønskjer å inngå i ein region med Hordaland og Sogn og Fjordane.

Ankervold undrar seg over Høgre og Frp som ikkje ønskjer den nye regionen utan at Rogaland er med.

- Hordaland fylkesting har med stemmene til Ap, KrF, Sp og miljøpartiet stemt for å senda eit svar til Stortinget. I svaret seier me at me primært ønskjer å samarbeid med både Rogaland og Sogn og Fjordane. Me stiller oss opne for samarbeidspartnarar som sjølv ønskjer å samarbeida med oss. Vidare ønskjer me ein desentralisert struktur på administrativt nivå. Og ein av dei mest spennande tankane i denne samarbeidsavtalen er at det vil vera distriktsavdelingskontor i dagens distrikt, seier Ankervold.