Edgar Damås (Ap) og Torbjørn Brosvik (KrF) meiner at Stord kommune treng ein næringsplan og ein person som er dedikert til næringslivs­saker.

Diskusjonen kjem opp i kjølvatnet av at det tysdag blei klart at Unitech har valt seg Rubbestadneset og Bømlo i staden for Eldøyane og Stord. Både Damås og Brosvik er klare på at ein ikkje meiner at ein næringssjef er utslagsgjevande for verksemda sitt val, men at saka reiser ein interessant debatt.

- Me treng ein næringsressurs som ikkje er ordførar eller rådmann, som allereie har nok å gjera, ein person som er dedikert til dette, seier Brosvik, som meiner at kommunen også treng ein eigen næringsplan å jobba ut ifrå.

- Stord treng ein døropnar, som har kontakt med næringslivet og veit kva som rører seg, seier Damås.

Geir Angeltveit (V) stilte spørsmål om etableringa av Unitech i formannskapet. Ein del av spørsmålet var kva kommunen kan lære av saka til neste gang ein hamnar i ein tilsvarande situasjon.

Ordførar Harry Herstad (A) peika på at kommunen har vore på tilbodssida, og at det mellom anna var snakk om at kommunen skulle bidra med midlar til ny veg til Tømmervika.

- Ei utfordring er at me ikkje har hatt hand om den tomta som var aktuell på Eldøyane før heit noko på slutten. Me har gjort det som me kunne ha gjera, men det viser seg at Eldøyane er svært tettpakka, sa mellom anna Herstad, som meiner ein må gå ut ifrå at Unitech har fatta avgjerda om lokalisering ut ifrå forretningsmessige omsyn.

Rådmann Magnus Mjør peika på at han ikkje har oversikt over kva Bømlo har lagt på bordet i saka.

- Det er synd. Me har gjort det me kan og ønskjer bømlingane lukke til, men me er i ein situasjon der med treng kvar ein arbeidsplass, sa Sigbjørn Framnes (Frp).

Liv Kari Eskeland (H), som er prosjektdirektør i Unitech, tok ikkje ordet i saka, men har fleire gonger tidlegare tatt til orde for ein meir aktiv næringspolitikk. Så seint som i oktober foreslo Eskeland at kommunen må få ein eigen næringsplan.

- Me ser på situasjonen me no er i at me må ha ein strategi på kva med kan tilby næringslivet og kva næringsliv me ønskjer å ha, sa Eskeland i formannskapet i oktober.