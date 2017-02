Overraska over å vinna fotopris

Fotoprisen:

Vinnar: Anita Haugland, "Ut av mørket" for Mediehuset Sunnhordland

Heiderleg omtale: John Karl Sætre, "Livet er fotball" for Kvinnheringen

Heiderleg omtale: Marius Knutsen, "Forliset" for Mediehuset Sunnhordland

Journalistprisen:

Arne Lindeflaten, Elisabeth Berg Hass og Tomas Bruvik for reportasjeserien "Tvilsam Postlistepraksis" for Kvinnheringen

Heiderleg omtale: Stine Helgesen Eide for reportasjen "Jeg har følt skam for hvor jeg kommer fra" for Mediehuset Haugesunds Avis

Heiderleg omtale: Espen Løvvik og Hans Inge Ringodd for serien «Haugalandspakken» for Mediehuset Haugesunds Avis

Heiderleg omtale: Geir Rommetveit for saka «Død, men levande» for Mediehuset Sunnhordland



Videoprisen:

Årets vinnar for beste videoinnslag er: Livet på Solstein. Journalist Karen Hesseberg og foto/redigerer Andreas Drange Jensen for TV Haugaland

Heiderleg omtale: Årets Heiderlege omtale går til: June Lise. Fotoredigerar Thomas Mortveit, journalist Karen Hesseberg og ideskapar Alexander Urrang Hauge, for TV Haugaland