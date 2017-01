Til no har sesongen vore eit einaste langt skade­mareritt. VM-pausen kjem som bestilt for Inge Aas Eriksen.

- Eg må berre ta tida til hjelp. Skulderskaden vil liksom ikkje sleppa taket. Frustrerande, seier den tidlegare Stord-spelaren som no er inne i sin andre sesong for den svenske toppklubben Kristianstad.

Operasjon

Men den Inge Aas Eriksen me fekk mobilkontakt med frå den tidlegare festningsbyen i Skåne, hadde alt anna enn VM-spel i tankane.

- Nei, er du gal. Eg har vel ikkje spelt handball i løpet av siste halve året. Om eg nokon gong har vore landslagsaktuell, er eg det i alle høve ikkje no. No må alt handla om å bli frisk og kampklar for Kristianstad. I så måte passar VM-pausen veldig bra, seier Aas Eriksen.

Til lokalavisa Kristianstadsbladet uttalte han at det i verste fall kunne bli aktuelt med operasjon.

- Det er siste utveg. Framleis kan eg ikkje skyta med full kraft utan at det gjer vondt, men eg vantrivest på benken og vil gjerne bidra, men akkurat no går ikkje det. Me må gjera ei vurdering etter handballpausen så får me sjå kva me då landar ned på. Eg kan ikkje utelukka ny operasjon, sa 22-åringen i avisintervjuet 19. desember.