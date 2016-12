Reidar Lunde i Vene-laget for Vidsteen­parken forstår ikkje at nokon har funne seg i å stjela plankane deira på Heiane Sør.

Då Reidar Lunde i Venelaget for Vidsteenparken kom fram til materiallageret deira på Heiane Sør tysdag var det ikkje mykje material å sjå.

- Og så akkurat no då, når me har bruk for plankane for å laga benkar i tilknyting til eit prosjekt med turgjengen «Gutta på tur», seier Lunde.