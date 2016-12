Psykolog Kirsti MacDonald Jareg har sett seg inn i det med nyttårsforsett og opphavet til dei.

På nettstaden psykologisk.no skriv Kirsti MacDonald Jareg om opphavet til nyttårsforsett og om kvifor me har dei. Ho baserer kunnskapen sin på ein amerikansk studie publisert i Journal of Clinical Psychology.

- Tradisjonen stammar heilt tilbake til dei gamle romarane og guden Janus, som er guden for portar og dører, overgangar og startar. Han har to ansikt. Eitt ser inn i fortida, det andre i framtida. Starten på januar blei eit naturleg tidspunkt for å sjå seg både tilbake og framover, fortel Jareg.

Tradisjonen med nyttårsforsett er også i dag eit ritual som gjev oss høve til både å reflektera over året som gjekk, og på året som kjem.

- Nyttårsaftan er ein augneblink der heile samfunnet stoppar opp i overgangen mellom det gamle og det nye året. Me driv vel alle med forsøk på å forbetra oss på ein eller annan måte. Men det er sjeldan me seier det høgt og i kor, seier psykologen.

På psykologisk.no skriv ho at nyttårsforsetta har eit ufortent dårleg rykte, og fortener betre enn at me ler av dei.

- Ein stor, amerikanske studie viser at 40-50 prosent av dei som var med i studien, framleis heldt forsetta sine etter seks månader. Og at éin av fem heldt løfta sine etter to år. I og med at dei fleste forsetta handlar om å få betre helse, er jo dette ein god ting. Når det er sagt, så hadde det vore bra om fleire tenkte på å gleda andre også, i staden for berre å bli ei betre utgåve av seg sjølv, seier Jareg.

Ho seier at dei som held løfta sine har tre fellestrekk.

- Dei blir bevisste på viljestyrken sin, og trenar den som ein muskel og syt for å minna seg sjølv på kor uthaldande dei er. For eksempel kan dei skriva lister over alle sigrane sine og alle freistingane dei har stått imot. Så gjev dei seg sjølv løn når noko er bra og syt for å huska på kvifor dei held på.