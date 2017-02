Mannskapet på MS «Brage» kjende vibrasjonar i skroget.

Dykkarar dukka opp

- Me bakka og dulla litt, for me tenkte at det var ein liten taustump som hadde hekta seg i propellen. Me har prosedyrar som me går gjennom for dette, seier Kvernenes.

For tryggleiks skuld huka mannskapet også inn nokre dykkarar frå Sveio, som tilfeldigvis var i Leirvik denne dagen.

Men bakkinga må ha gjort susen, for dykkarane fann ingenting i propellen.

- At me får gjenstandar i propellen skjer kanskje to til tre gonger i året. Som oftast klarar me å bakka det av, og ved å manøvrera litt. Det var nok det som skjedde denne gongen, seier kaptein Jarle Møllerhaug.